Ігор Гриб заявляє про погіршення здоров’я свого сина, утримуваного в російському СІЗО

Ігор Гриб заявляє про погіршення стану здоров’я його сина Павла Гриба, якого утримують в російському СІЗО.

«Павло почувається дуже зле, була рвота та сильний біль в животі. Адміністрація СІЗО на скарги Павла про погіршення здоров’я не реагує, медична допомога не надається. Відкриття внутрішньої кровотечі може відбутись в будь-який час», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Павло Гриб у серпні 2017 року зник у білоруському Гомелі, пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

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Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.