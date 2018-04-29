Суд у Росії продовжив арешт українцю Грибу до 4 липня – батько

Жовтневий районний суд російського Краснодара продовжив арешт 19-річному українцю Павлу Грибу до 4 липня, повідомив його батько Ігор Гриб «Громадському».

Він зазначив, що засідання відбулося в закритому режимі в суботу, 28 квітня.

«Як тільки побачили в залі матір і генерального консула, суддя оголосив, що засідання є закритим і їх попросили вийти», – сказав Ігор Гриб.

Павло Гриб у серпні 2017 року зник у білоруському Гомелі, пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.