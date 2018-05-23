Здоров’я Володимира Балуха, Станіслава Клиха і Павла Гриба погіршується – Геращенко

Стан здоров’я Володимира Балуха, Станіслава Клиха і Павла Гриба погіршується, заявила під час засідання парламенту віце-спікер Ірина Геращенко.

Таку інформацію, за словами депутатки, передають їхні родичі та адвокати.

Кримчанин Володимир Балух, засуджений російським судом за звинуваченнями у зберіганні боєприпасів,голодує вже більше двох місяців. Він зазначив, що на 25-й день голодування після після консультації зі своїм громадським захисником архієпископом Климентом схвалив рішення перейти на інший режим протесту, щоб «максимально виключити ймовірність насильницького годування»: п’є вівсяний кисіль і їсть 50-70 грамів сухарів на день.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

19-річний українець Павло Гриб перебуває у Росії під арештом. Він зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.

Громадянина України Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Про проблеми зі здоров’ям внаслідок пережитих катувань з боку російських силовиків, зокрема – психічним станом, Станіслава Клиха неодноразово повідомляли адвокати й правозахисники.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха політв’язнем. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що він став жертвою «пародії на правосуддя».