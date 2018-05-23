Сенцова оглянув тюремний лікар, його стан стабільний – сестра

Ув’язненого в Росії українця Олега Сенцова, який голодує десятий день станом на сьогодні, оглянув 22 травня тюремний лікар і повідомив, що його стан наразі стабільний, розповіла в ефірі Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан. Про примусове годування, за її словами, поки мова не йде.

«Примусове годування вже майже не застосовується, принаймні, через трубку. Якщо і будуть годувати, то медикаментозно», – зауважила Наталія, додавши, що наступного тижня планується візит у Лабитнангі адвоката, тож, можливо, буде більше інформації.

16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

На підтримку Сенцова в Україні увесь цей час відбуваються акції. 22 травня, зокрема, правозахисники і митці пікетували Адміністрацію президента з вимогою вжити заходів для його звільнення і прозоро звітувати про роботу щодо звільнення політв’язнів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: у Києві пройшла акція на підтримку Олега Сенцова «Досить сидіти!»

На 1 і 2 червня запланована під час футбольного чемпіонату глобальна акція на його підтримку.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко також заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

Ще один кримчанин Володимир Балух голодує з 19 березня.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.