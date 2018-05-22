Російські письменники, журналісти та історики вимагають повернути Сенцова в Україну

Члени російської асоціації «Свободное слово», Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу та «Вольного исторического общества» звернулися до учасників Петербузького міжнародного економічного форуму із закликом підтримати їхнє звернення-вимогу до керівництва Росії щодо звільнення українського режисера Олега Сенцова.

«Ми вимагаємо відправити Сенцова на його батьківщину – в Україну. Смерть Олега Сенцова стане соромом для Росії і назавжди заплямує тих, хто міг його врятувати, але не врятував», – мовиться у зверненні.

Звернення уже підписати понад 150 російських журналістів, редакторів, блогерів, письменників, перекладачів та режисерів.

Петербурзький економічний форум уже двадцять разів збирав у Росії провідних представників світового бізнесу і традиційно проводиться «під патронатом і за участі президента Російської Федерації». Володимир Путін уже привітав учасників Форуму, які 23 травня братимуть участь в урочистому відкритті, а потім три дні працюватимуть за програмою.

Олег Сенцов, український режисер, якого у травні 2014 року затримали у Криму російські спецслужби разом із ще трьома громадянами України. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням «у організації терактів на півострові Крим». Сенцов своєї провини не визнав і наполягав, що російський суд не має права судити громадянина України. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Олега Сенцова і арештованого разом з ним Олександра Кольченка – «політв'язнями».

16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

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За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у місцях неволі 64 українців.