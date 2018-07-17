Засідання російського суду у справі Гриба відкрили і відразу перенесли

Суд у російському Ростові-на-дону відкрив і відразу переніс засідання у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого за статтею про тероризм.

Суд відклали до 23 липня через відсутність на засіданні адвоката Гриба.

Раніше про те, що перше засідання по суті у справі утримуваного у Ростові-на-Дону Гриба заплановане на 17 липня, повідомляв батько хлопця Ігор Гриб. Він також інформував, що адвокат Марина Дубровіна попросила суд перенести засідання, бо не зможе бути присутня на засіданні.

За словами батька, стан здоров’я Павла Гриба залишається стабільно поганим – у нього постійні головні болі, загальна слабкість і виснаження, але необхідну медичну допомогу той не отримує.

Читайте також: «Не отримав жодного листа». Адвокат Гриба відверто розповідає про його життя в російській тюрмі

3 липня Північнокавказький окружний військовий суд залишив українця під вартою до 20 грудня. Попередні слухання в його справі відбулися 9 липня.

1 липня Павло Гриб зустрів у слідчому ізоляторі свій 20-й день народження.

Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримувальні препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.