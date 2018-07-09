Засідання у справі Павла Гриба заплановано на 17 липня, але адвокат просить його перенести – батько

Перше засідання по суті у справі утримуваного у Ростові-на-Дону українця Павла Гриба заплановано на 17 липня, підтвердив Радіо Свобода батько хлопця Ігор Гриб. Водночас, за його словами, адвокат хлопця Марина Дубровіна попросила суд перенести засідання.

«У зв’язку з тим, що Марина Дубровіна не може бути присутня, бо у неї буде інше засідання по українському політичному «бранцю Кремля», то вона написала клопотання про перенесення засідання. І тому ми чекаємо. Адвокат казала, що до кінця тижня будемо точно знати, коли буде засідання», – розповів Ігор Гриб.

Як зазначає чоловік, стан здоров’я його сина залишається стабільно поганим – у нього постійні головні болі, загальна слабкість та виснаження, але необхідну медичну допомогу той не отримує.

«Нічого: ні лікарів, ні ліків, ні грошей не можна (передати – ред.), щоб щось купити», – сказав батько.

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3 липня Північнокавказький окружний військовий суд залишив українця під вартою до 20 грудня. Попередні слухання в його справі відбулися 9 липня.

1 липня Павло Гриб зустрів у слідчому ізоляторі свій 20-й день народження.

Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримувальні препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.