Денісова направила російській колезі листи через порушення прав українців Гриба і Клиха

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова направила в апарат російського омбудсмена Тетяни Москалькової листи через можливе порушення прав утримуваних в Росії українців Павла Гриба і Станіслава Клиха.

«Є інформація про те, що під час етапування в пенітенціарний заклад Ростова-на-Дону громадянин України Павло Гриб був жорстоко побитий іншими ув’язненими. Крім того, у Павла відібрали всі речі і продукти харчування, які напередодні були передані представниками Генерального консульства України. Також стало відомо, що 20-річний український політв’язень страждає сильним головним болем і слабкістю, йому не надають необхідні ліки», – йдеться у повідомленні прес-служби українського омбудсмена.

Через це Денісова підготувала звернення до робочого апарату уповноваженого з прав людини Росії, в якому, «зокрема, зазначається, що стан здоров’я Павла Гриба і порушення його права на особисту безпеку викликає велику стурбованість».

Також у листі омбудсмен просить надати Павлові Грибу необхідну кваліфіковану медичну допомогу, а також «всіляко сприяти забезпеченню особистої безпеки як Павла, так і інших ув’язнених громадян України на території Росії».

Крім того, у листі Денісова просить свою російську колегу повідомити про підстави переведення Станіслава Клиха в обласну психіатричну тюремну лікарню Магнітогорська, а також сприяти проведенню незалежного медичного обстеження українця українськими або іноземними лікарями.

Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують щонайменше 70 українців.