Павла Гриба жорстоко побили російські в’язні – батько

Заарештованого в Росії українця Павла Гриба жорстоко побили російські в’язні, повідомляє його батько Ігор Гриб у Facebook.

«Дві години тому адвокат Марина Дубровіна пробилася до СІЗО-4 на побачення до Павла. Він повідомив, що під час етапування до Ростова-на-Дону був жорстоко побитий іншими російськими в'язнями, коли ті довідались за якою статтею Паша звинувачується. Вони забрали всі речі і продукти харчування, які напередодні передали українські консули. Він залишився в самих шортах і майці», – пише Ігор Гриб.

Він додає, що його син не має ні засобів гігієни, ні змінної білизни.

«Зі слів Павла, таке ставлення з боку інших в'язнів буде і в подальшому. Один сильний удар в область живота може привести до розриву зворотньої вени, як наслідок – внутрішня кровотеча і смерть. Ніхто не зможе надати кваліфіковану медичну допомогу. Павла постійно мучить сильний головний біль, слабкість. Відсутність ліків тільки погіршує й без того жахливий стан здоров'я», – заявляє Ігор Гриб.

3 липня Північно-Кавказький окружний військовий суд залишив українця під вартою до 20 грудня та призначив попередні слухання в його справі на 9 липня.

1 липня Павло Гриб зустрів у слідчому ізоляторі свій 20-й день народження.

Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.