Україна вимагає звільнення наймолодшого українського в’язня в Росії – МЗС

Україна вимагає звільнення наймолодшого українського в’язня в Росії, 20-річного Павла Гриба. Про це в мережі Twitter написала речниця міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«Висловлюємо протест РФ у зв'язку з судилищем у справі Павла Гриба. Сфабрикована справа, незаконні обвинувачення», – вказала речниця.

3 липня батько Павла Ігор Гриб повідомив із посиланням на адвоката Марину Дубровіну, що син «виглядає дуже виснаженим і пригніченим».

«Він не може придбати ні медикаментів, ні продуктів харчування, бо Росфінмоніторинг уже три місяці як заборонив надсилати грошові перекази. У камері дуже спекотно і задушливо. Молимося, щоб Павло витримав ці тортури», – написав Ігор Гриб у Facebook.

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Північно-Кавказький окружний військовий суд залишив українця під вартою до 20 грудня та призначив попередні слухання в його справі на 9 липня.

1 липня Павло Гриб зустрів у слідчому ізоляторі свій 20-й день народження.

Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.