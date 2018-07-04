Клих перебуває в психлікарні російського Магнітогорська – правозахисниця

Засуджений у Росії українець Станіслав Клих перебуває в обласній психіатричній тюремній лікарні Магнітогорська, повідомила пізно ввечері 3 липня російська правозахисниця Тетяна Щур.

«Станіслав почуває себе краще. Каже, що дозволу на госпіталізацію не давав, що суперечить словами тюремників. Якщо 26 липня його свідомість було заплутаною, мова «пливла», образи зашкалювали і здавалися Роману (адвокат Роман Качанов – ред.) «фантазійно-маревними», то Катерина (адвокат Уральської правозахисної групи Катерина Бур’ян – ред.) побачила його більш спокійним і розумним. Але у неї склалося враження, що він перебуває під впливом заспокійливих препаратів. Та й сам Станіслав сказав, що йому роблять «якісь щеплення», – написала правозахисниця у Facebook.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Клиха етапували з колонії в психіатричну лікарню, при цьому, в яку конкретно – не уточнила.

8 червня перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко з посиланням на слова матері Клиха повідомила, що за день до цього він оголосив голодування.

Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

Клих вказує, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і зізнання російське слідство отримало під тортурами. Про проблеми зі здоров’ям, зокрема з психічним станом Станіслава Клиха неодноразово повідомляли адвокати й правозахисники.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха політв’язнем. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що він став жертвою «пародії на правосуддя».