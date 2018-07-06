«Не отримав жодного листа». Адвокат Гриба відверто розповідає про його життя в російській тюрмі

Попередні слухання у справі ув'язненого у Росії українця Павла Гриба призначені на 9 липня. Наразі він перебуває у СІЗО Ростова-на-Дону. Під час останнього побачення зі своїм адвокатом Павло заявив, що зазнав жорстокого побиття. За його словами, знущань він зазнав як з боку конвоїрів, так і з боку в'язнів. У інтерв'ю Радіо Свобода захисник українця Марина Дубровіна розповіла, у яких умовах наразі утримується Гриб, а також зазначила, що стан його здоров'я погіршується через відсутність медичної підтримки його хронічної хвороби. Окрім того, адвокат закликала українців писати Павлу, адже, за її словами, протягом усього терміну перебування у російській в'язниці її підзахисний не отримав жодного листа і дуже страждає через інформаційну ізоляцію.

– Я бачила востаннє його у вівторок, 3 липня, в слідчому ізоляторі ФСБ у Ростові-на-Дону, куди його перевели зі слідчого ізолятора Краснодара, де він раніше утримувався. Я зайшла, зателефонувала. Мені сказали приходити з ордером і чекати, хоча мій ордер був уже в справі, яка приїхала разом з Павлом у СІЗО, але вони сказали, що їм потрібен інший. Добре, я виписала інший ордер і прийшла чекати. Сиділа, напевно, годину, перш ніж мене провели до Павла. Півгодини була наша зустріч, тому що потім подзвонили в камеру і сказали, що ви не можете більше розмовляти. Його вивели.

– Ви заявляли, що Павло зазнав побиття? Хто саме і у який спосіб його побив?

– Цією інформацією я володію лише зі слів самого Павла. На той момент, коли я у нього була, на ньому видимих слідів побоїв ніяких не було, хоча він був у майці та шортах. Тобто жодної подряпини чи синця я не побачила. Але і самі ці події були, умовно кажучи, не вчора. Це відбувалось під час його етапування, тобто між 9 та 12 червня.

Коли вони дізнались, за якою статтею він іде, то почали казати: «О, то ти – українець, який збирався нам школи підривати?»

Павло сказав, по-перше, що це був сам конвой, що коли вони дізнались, за якою статтею він іде, то почали казати: «О, то ти – українець, який збирався нам школи підривати?». Тобто спочатку таке ставлення було від них. Павло сказав, що його відвели у те місце, де не було відеокамер і побили.

На жаль, Павло відмовився коментувати, скільки було ударів, хто конкретно був зі співробітників, по яких конкретно частинах тіла його били, тому на ці запитання я не можу відповісти.

Павло сказав, що його відвели у те місце, де не було відеокамер і побили

Розумієте, він відвертався зі сльозами в очах, говорячи, що: «Я не буду це коментувати». Він просто не хоче повертатись у ці спогади. Можливо, ситуація зміниться, він заспокоїться і ми через якийсь час повернемось до цієї розмови. Тому що тут, звісно, має бути юридична реакція, але я не можу зараз нічого зробити, адже Павло жодних точних даних не дає, а голослівні ствердження ні до чого не приведуть.

– За словами Павла, над ним знущались тільки конвоїри чи й в’язні?

У нього забрали їжу, речі, аж до того, що у нього були якісь штани, їх теж забрали

– Коли він повернувся до камери, я не знаю, чи було якесь побиття, чи ні, але так розумію, що теж був якийсь вплив, бо у нього забрали їжу, речі, аж до того, що у нього були якісь штани, і їх теж забрали, бо він тепер говорить, що «Хай мама надішле мені брюки, бо мені немає у чому ходити до суду».

– А як взагалі він себе почуває? Чи отримує належне лікування у зв’язку зі своїм захворюванням?

– У всіх медичних документах написано про те, що він може утримуватись у слідчому ізоляторі. У нас є постанова уряду, де написано, при яких захворюваннях не можна утримувати в СІЗО. Враховуючи, що у Павла таке рідкісне захворювання, воно до цього переліку не входить.

Динаміка негативна. Його стан здоров’я погіршується. Жодних медикаментів йому не виписано

Якщо порівнювати з тим, що було, а що тепер, то, звісно, динаміка негативна.Тобто його стан здоров’я погіршується, але жодних медикаментів йому не виписано, жодних медикаментів він не отримує. І не отримує вже доволі давно, фактично з січня 2018 року. А з урахуванням того, що, живучи в Україні, він постійно приймав якісь препарати підтримуючі, то, звісно, стан його зараз постійно погіршується.

– Його оглядає лікар?

– Лікар СІЗО повинен до нього приходити і якісь рекомендації давати. Від Павла я не почула, що якийсь лікар до нього приходить і щось у нього запитує щодо здоров’я. Відповідно, жодних ліків у нього немає.

​– У яких умовах він взагалі наразі утримується?

У камері дуже душно, повітря не вистачає взагалі

– У Ростові спека неймовірна. Вони знаходяться в камері удвох. І він говорить, що там дуже душно, що повітря не вистачає взагалі, і ось у такому виснаженому стані він постійно, починаючи з 12 червня. Це і здоровій людині складно витримувати, коли така спека, а зі здоров’ям Павла тим більше.

Змушений сидіти на бетонній підлозі вдень, аби бодай якось охолодитись

Він виглядає виснаженим, втомленим. Говорить, що змушений зі співкамерником сидіти на бетонній підлозі вдень, аби бодай якось охолодитись, тому що жодного іншого способу у них немає.

– Як взагалі просувається його справа? На 9 липня запланований її попередній розгляд. У якому режимі буде відбуватись засідання?

– У нас було судове засідання щодо запобіжного заходу. Тепер у нас буде попереднє слухання, тому що ми з Павлом про це клопотали. У нас є клопотання, яке ми хочемо оголосити на цьому слуханні. А, відповідно, вже потім у нас буде якийсь графік судових засідань по суті. Засідання з обрання запобіжного заходу було відкритим у присутності консула, але Павло був по відеоконференц-зв’язку, до суду його не доставляли.

Наступне засідання буде у закритому режимі, бо в законі написано, що попередні слухання закриті. Відповідно, консул не зможе на ньому бути присутнім. Павло буде по відеоконференц-зв’язку. А всі наступні засідання вже мають бути відкритими, Павла будуть привозити до суду. Насправді в режимі відеоконференції дуже поганий зв’язок: то нам його не чутно, то йому нас не чутно, тому, звісно, ми будемо наполягати на тому, щоб він усе-таки перебував у залі засідань, і тоді можна буде реально просуватись у розгляді справи.

– Чи отримує Павло листи, бо, зокрема, 1 липня, коли у нього був День народження, активісти організовували акцію із закликом писати йому.

Жодного листа він не отримав ні тоді, ні зараз, ні взагалі. Від жодної людини

– Жодного листа він не отримав ні тоді, ні зараз, ні взагалі. Від жодної людини. Я би насправді хотіла, щоб люди надсилали йому листи, щоб ми могли перевірити і сказати, отримав він бодай щось чи ні. Тому що до цього часу жодного листа він не отримав, і він дуже страждає через цей інформаційний голод, тому що у нього є відчуття, що про нього забули, що про нього ніхто не пам’ятає, що про нього ніхто не знає.

Адреса, за якою можна написати Павлу Грибу:

344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону

ул. Большая Садовая, 31

ФКУ СИЗО-4 ФСИН Росии

Павлу Грибу

– Рідні Павла наразі мають можливість з ним зустрічатись чи ні?

– Із батьком ми це обговорювали. І я думаю, що він не приїде на територію Росії з інших причин. До цього на судове засідання приїжджала мама. Я сподіваюсь, що вона буде приїжджати і на засідання по суті, коли вони будуть відкритими. І я думаю, що ми будемо клопотати перед судом про дозвіл на побачення. Раніше такі клопотання відхилялися через «таємницю слідства», але зараз на стадії судового розгляду вже немає сенсу їх відхиляти.

– Чи є якісь перспективи того, що Павла обміняють?

– Це, на жаль, питання не до мене. Тому що питання обміну на дуже високому рівні вирішуються. Звісно, я би дуже хотіла,щоби Павла обміняли, як і інших українських в’язнів у Росії, яких я захищала. Але на жаль, після останнього обміну минуло вже багато часу, а жодних зрушень у цьому питанні ми не бачимо.