Реакція світу на «в’язнів Кремля» має бути такою ж, як на отруєння Скрипалів – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що світова спільнота має відреагувати рішучими діями на ув’язнення в Росії українців за політичними мотивами, а не обмежуватися лише заявами.

«На мій погляд, настав час не стільки для заяв і висловлення стурбованості з боку наших міжнародних партнерів, скільки для рішучих дій у відповідь, на зразок масштабної та потужної реакції на отруєння в Солсбері», – написав президент у Facebook.

Водночас він висловив вдячність «за згуртованість світової спільноти навколо болючого питання, що стосується українських в’язнів Кремля».

28 червня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію про українських політичних в’язнів у Росії і в анексованому нею Криму, в якій закликала Росію «невідкладно» звільнити всіх українських політв’язнів і поважати їхні права.

У ПАРЄ навели приклади утримуваних Росією Олега Сенцова і Володимира Балуха, які оголосили голодування, а також Павла Гриба, який має інвалідність.

Також ПАРЄ вимагає утриматися від примусового харчування засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова або будь-якого іншого ув'язненого, крім випадків необхідності медичного втручання, щоб врятувати життя.

У цілому в Росії і анексованому Криму, за даними правозахисників, утримують близько 70 українських політв’язнів.

Замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочку в британському Солсбері в березні цього року призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу і Росією, яку звинуватили в нападі. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.