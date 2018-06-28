ПАРЄ підтримала резолюцію про українських політичних в’язнів у Росії й Криму

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію про українських політичних в’язнів у Росії і в анексованому нею Криму. Документ підтримали 77 депутатів.

Парламентська асамблея Ради Європи закликає Росію «невідкладно» звільнити всіх українських політв’язнів і поважати їхні права, включно із забороною тортур та негуманним та принижуючим людську гідність поводженням.

Також ПАРЄ вимагає утриматися від примусового харчування засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова або будь-якого іншого ув'язненого, крім випадків необхідності медичного втручання, щоб врятувати життя. Крім того, Асамблея закликає Росію допустити до українців незалежних спостерігачів.

«Асамблея глибоко занепокоєна повідомленнями, що принаймні 70 чи більше громадян України, які згідно із загальною думкою, включно з резолюцією Європейського парламенту від 14 червня 2018 року, визнані політичними в’язнями, досі утримуються в Криму чи Росії за політично мотивованими чи іншими сфабрикованими обвинуваченнями», – йдеться в тексті резолюції.

У ПАРЄ навели приклади утримуваних Росією Олега Сенцова та Володимира Балуха, які оголосили голодування, а також Павла Гриба, який має інвалідність.

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Того дня Денісова повідомила, що Порошенко зняв Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян.

26 червня Москалькова прибула до Києва, але її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися із засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим. Водночас перед цим Москалькова зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд».

28 червня Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій 46-й день голодує громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив її до колонії, об’їхавши Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу.

Перд цим речник російського омбудсмена Тетяни Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова, тому й не зможе побачити його.

Денісова, яка вирушила до Росії 13 червня, наразі не зустрілася із жодним засудженим там українцем.