Москалькова знову скаже про «лікувальне голодування» Сенцова – Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова назвала «демонстративною поведінкою» те, що біля воріт колонії міста Лабитнангі 28 червня кортеж російського омбудсмена Тетяни Москалькової проїхав повз українську колегу.

«З-за воріт я бачу, що люди які приїхали кортежем, ходять по території, Тетяна Москалькова робить селфі... А нам усім болить Олег Сенцов, який голодує вже 46-й день. І ми не маємо точної інформації, що з ним і як він почувається... А російський омбудсмен вийде звідти і знову щось говоритиме на кшталт «лікувального голодування», – написала у Facebook Денісова.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова 28 червня розпочала відвідання колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій 46-й день голодує громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив Москалькову до колонії, об’їхавши уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу.

Раніше цього ж дня речник російського омбудсмена Тетяни Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова, тому й не зможе побачити його.

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила в Києві 26 червня, що «не бачить смертельної небезпеки» для українського в’язня Олега Сенцова у зв’язку з його голодуванням.

20 червня Москалькова стверджувала, що внаслідок голодування український режисер Олег Сенцов «не схуд, він навіть додав кілька кілограмів». «Тобто у нього фактично там як лікувальне голодування виходить», – заявила уповноважена Російської Федерації з прав людини.

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. 22 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе, повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.