Денісова до Сенцова не потрапить – речник Москалькової

Речник російського омбудсмена Тетяни Москалькової Олексій Зловедов заявив 28 червня, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова.

«Дійсно, в регіоні знаходиться уповноважена з прав людини Верховної Ради України, пані Денісова, яка прилетіла в регіон абсолютно самостійно, без узгодження із уповноваженим з прав людини в РФ і з відповідними структурами», – цитує слова Зловедова інформагенція «Інтерфакс-Україна».

Речник Москалькової додав, що спільне відвідування Сенцова омбудсменами не планується. Сама ж Москалькова, за його словами, «збирається зустрітися з Олегом Сенцовим, відвідати лікарню».

«Денісову нашу знову не пускають. Росіяни, судячи з усього, бояться показати Сенцова світу», – вказав у Facebook журналіст інформагенції УНІАН у Росії Роман Цимбалюк.

Український омбудсмен уже не вперше намагається побачити Олега Сенцова.

Денісова зранку 28 червня вирушила до колонії в російському місті Лабитнангі, де утримується український режисер. Українські журналісти, які супроводжували омбудсмена, не змогли прослідувати з нею, залишившись в аеропорту сусіднього міста Салехард, їх затримали співробітники поліції «для з'ясування мети прибуття, місця проживання та наявності зворотніх квитків».

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. 22 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе, повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.