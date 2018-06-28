Денісова вирушила до Сенцова, українських журналістів не пустили

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зранку 28 червня вирушила до колонії в російському місті Лабитнангі, де утримується український режисер Олег Сенцов. Українські журналісти, які супроводжували омбудсмена, не змогли прослідувати з нею, залишившись в аеропорту сусіднього міста Салехард.

«Вже на півшляху до колонії, де відбуває покарання Олег Сенцов. До речі, летіла одним рейсом із Уповновженою РФ Тетяною Москальковою. По прильоту, на жаль, пані Тетяна не захотіла їхати зі мною однією машиною, залишилася на полі... напевно, чекати на якесь рішення», – вказала Денісова у Facebook.

Кореспондент української інформагенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк близько 7:00 за Києвом оприлюднив у Facebook коротке повідомлення «Салехард наш» із фотографією з аеропорту.

Інформагенція УНІАН вказує, що «журналістів з України в аеропорту затримали співробітники поліції для з'ясування мети прибуття, місця проживання та наявності зворотніх квитків».

Улітку, щоб потрапити в Лабитнангі із Салехарда, потрібно перетнути на поромі річку Об.

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. 22 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе, повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.