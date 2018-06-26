Адвокат Сенцова заявив, що колонія не готується до етапу режисера

Колонія в російському місті Лабитнангі не готується до етапу ув’язненого там українського режисера Олега Сенцова, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії його адвокат Дмитро Дінзе.

«Мені інформацію ніхто не дає. Зі мною ніхто не зв’язувався з цього приводу. Якщо буде щось відбуватися, то людину мають спочатку якось етапувати, як це робили з [Надією] Савченко та [Геннадієм] Афанасьєвим (засудженими в Росії, але яких помилував російський президент Володимир Путін – ред.) у СІЗО, а із СІЗО вже етапували до України. Він сидить у колонії – колонія нічого не знає про те, щоб його готувати до етапу. Усе тихо, спокійно», – сказав Дінзе.

Засуджений до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але наразі їй відмовляють у зустрічах з ув’язненими там українцями.

Загалом, за даними правозахисників, у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв’язнів.

Генеральний секретар Ради Європи подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова. У Кремлі заявили, що цей лист не є підставою для помилування засудженого в Росії режисера.