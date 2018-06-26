Генсекретар Ради Європи попросив Путіна звільнити Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській колонії і голодує вже 44-й день. Про це повідомляє «Голос Америки».

Як керівник Ради Європи, генсекретар має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

«Документ відправили, чекаємо на офіційне підтвердження дипломатичними каналами Росії», – заявили у прес-службі Ради Європи 25 червня.

20 червня Турбойрн Яґланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. За словами заступника Яґланда Даніеля Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів він не порушував.

Читайте також: Сенцов у медчастині, проблеми з нирками і серцем – Денісова

Засуджений до 20 років позбавлення волі, ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але наразі їй відмовляють у зустрічах з ув’язненими там українцями.

Загалом, за даними правозахисників, у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв’язнів.

Звільнити Олега Сенцова й інших політв'язнів Кремль раніше закликали посли країн «Групи семи» і Державний департамент США.