Лист генсекретаря Ради Європи не є підставою для помилування Сенцова – Кремль

Лист генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Яґланда не є підставою для помилування засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Ви знаєте, що подібне прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для будь-яких дій, тому що ви знаєте, яка процедура помилування в Російській Федерації», – сказав Пєсков.

Він зазначив, що не бачив листа Яґланда.

Раніше генеральний секретар Ради Європи подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова.

Засуджений до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але наразі їй відмовляють у зустрічах з ув’язненими там українцями.

Загалом, за даними правозахисників, у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв’язнів.

Звільнити Олега Сенцова й інших політв'язнів Кремль раніше закликали посли країн «Групи семи» і Державний департамент США.