Представник ОБСЄ закликав звільнити Асєєва, Сущенка, Семену та Сенцова

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір закликав російську владу та підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі негайно звільнити українських журналістів Станіслава Асєєва, Романа Сущенка та Миколу Семену, а також режисера Олега Сенцова. Про це він сказав 26 червня в Києві.

Жодний автор чи режисер не має бути переслідуваний за висловлення поглядів, наголосив представник ОБСЄ.

Засуджений до 20 років позбавлення волі, ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

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Суд у Москві 4 червня засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Сущенко своєї провини не визнає, правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою.

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня 2017 року. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. Угруповання «ДНР» звинувачує автора у шпигунстві.

Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У вересні 2017 року суд в Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років. Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».