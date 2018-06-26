ЄСПЛ просить Росію надати інформацію про стан здоров’я Сенцова до 27 червня

Європейський суд з прав людини вирішив зробити інформаційний запит на адресу Росії з вимогою повідомити про стан здоров’я засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, інформує заступник міністра юстиції України Іван Ліщина у Facebook.

За його словами, Росія має дати відповідь на запит до 27 червня.

Він нагадав, що 22 червня український уряд попросив ЄСПЛ надати вказівки щодо Росії, щоб отримати повну інформацію щодо медичного стану Сенцова та надання уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій доступу до нього.

«Заяву уряду України приєднають до справи самого Сенцова. Після комунікації справи, уряд України буде запрошено прийняти участь в справі у якості третьої особи. Нагадаю, що цей пункт передбачає, що «у всіх справах, які розглядає Палата або Велика Палата, Висока Договірна Сторона, громадянин якої є заявником, має право подавати свої письмові зауваження і брати участь у слуханнях». Отже, Європейський суд вважає Сенцова громадянином України», – пише Ліщина.

Водночас він зазначив, що суд не надав прямої відповіді на вимогу уряду України забезпечити Денісовій доступ до Сенцова. У зв’язку з цим Мін’юст готує додаткову заяву, щоб уточнити це питання.

Засуджений до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але наразі їй відмовляють у зустрічах з ув’язненими там українцями.

Загалом, за даними правозахисників, у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв’язнів.

Генеральний секретар Ради Європи подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова. У Кремлі заявили, що цей лист не є підставою для помилування засудженого в Росії режисера.