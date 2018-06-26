Небезпеки смерті немає – Москалькова про Сенцова

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила в Києві 26 червня, що «не бачить смертельної небезпеки» для українського в’язня Олега Сенцова у зв’язку з його голодуванням.

«Але 40 днів голодування – це серйозно», – визнала водночас Москалькова, слова якої цитують російські інформагенції.

Москалькова також заявила, що після повернення з Києва планує відвідати Сенцова в колонії.

Минулого тижня Москалькова стверджувала, що внаслідок голодування український режисер Олег Сенцов «не схуд, він навіть додав кілька кілограмів». «Тобто у нього фактично там як лікувальне голодування виходить», – заявила уповноважена з прав людини російському виданню «Новая газета».

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Станом на 26 червня він не їсть уже 44-й день, п’ючи лише воду й отримуючи підтримувальну терапію через крапельницю.

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Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але наразі їй відмовляють у зустрічах з ув’язненими там українцями.

Загалом, за даними правозахисників, у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв’язнів.

Звільнити Олега Сенцова й інших політв'язнів Кремль раніше закликали посли країн «Групи семи» і Державний департамент США.