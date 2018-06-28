Кортеж Москалькової об’їхав Денісову перед воротами колонії, де утримують Сенцова

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова 28 червня розпочала відвідання колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій 46-й день голодує громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив Москалькову до колонії, об’їхавши уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу. Відео проїзду поширила інформагенція УНІАН.

Раніше цього ж дня речник російського омбудсмена Тетяни Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова, тому й не зможе побачити його.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зранку 28 червня вирушила до колонії в російському місті Лабитнангі, де утримується український режисер Олег Сенцов. Українські журналісти, які супроводжували омбудсмена, не змогли прослідувати з нею, залишившись в аеропорту сусіднього міста Салехард, їх затримали співробітники поліції «для з'ясування мети прибуття, місця проживання та наявності зворотніх квитків».

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. 22 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе, повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.