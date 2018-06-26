Омбудсмен Росії заявила, що її не пустили до «кримського дезертира» Одинцова в Києві

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися із засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим.

Її прес-служба зазначає, що в СІЗО послалися на відсутність дозволу Міністерства юстиції України, а також дозволу суду. Згідно з повідомленням, переговори Москалькової з її українською колегою Людмилою Денісовою «не дали позитивних результатів і ворота СІЗО Києва залишилися зачиненими для російського омбудсмена».

Перед цим Москалькова зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд».

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Того дня Денісова повідомила, що Порошенко зняв Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян.

Військових Максима Одинцова та Олександра Баранова в лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.

Судно «Норд» має приписку в окупованому Росією Криму. Українські прикордонники 25 березня затримали в Азовському морі цей рибальський корабель під прапором Росії. У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. На борту корабля був екіпаж у складі 10 людей, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі, заявили українські прикордонники.