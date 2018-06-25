Ар’єв назвав точну дату українських дебатів у ПАРЄ

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв повідомив, що термінові дебати на тему «Загрози здоров’ю і життю українських в’язнів у Росії й окупованому Криму» відбудуться в ПАРЄ 28 червня.

«Мені вдалося переконати Бюро ПАРЄ! Дебати щодо українських заручників Кремля відбудуться в Страсбурзі у четвер вранці», – вказав у Facebook голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ.

Літня сесія ПАРЄ стартує в Страсбурзі 25 червня.

На нинішній літній сесії, що триватиме до 29 червня, мають обрати нового президента ПАРЄ. У жовтні 2017 року тодішній президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аґрамунт, усунення якого з посади вимагала українська делегація, подав заяву про відставку.

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Як повідомляє прес-служба ПАРЄ, перед членами асамблеї виступлять прем’єр-міністри Хорватії і Словаччини, а також міністр закордонних справ Люксембургу.

Асамблея на літній сесії, серед іншого, буде обговорювати гуманітарну ситуацію з біженцями у сусідніх із Сирією країнах.

Українська сторона вимагає від Росії обміняти ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив голодування, й інших українських громадян, ув'язнених Москвою, на 23 росіян, затриманих в Україні.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.