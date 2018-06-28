МЗС України відреагувало на відмову Денісовій у візиті до Сенцова

МЗС України закликає Росію дозволити уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій зустрітися з українськими політв’язнями.

«РФ продовжує свої політичні ігри. Ціна – людське життя. Вимагаємо забезпечити безперешкодний допуск Денісової до українських політв'язнів», – заявила речниця МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.

Вона назвала відмову Росії допустити Денісову до Сенцова «тотальним недотриманням домовленостей».

28 червня омбудсмен Росії Тетяна Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій 46-й день голодує громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив її до колонії, об’їхавши Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу.

Перед цим речник Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова, тому й не зможе побачити його.

Уповноважена з прав людини в Росії після візиту до колонії заявила, що стан Сенцова – «задовільний».

Раніше вона порівнювала голодування режисера з «лікувальним голодуванням», а пізніше заявила, що не бачить у цьому «смертельної небезпеки».

Денісова, яка вирушила до Росії 13 червня, наразі не зустрілася із жодним засудженим там українцем.