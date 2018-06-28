Денісова про візит до Сенцова: із колонії вийшов черговий і прийняв заяву

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що черговий із російської колонії, де утримують засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, прийняв її заяву.

«З дев’ятої ранку намагаюся подати заяву у виправну колонію №8, де утримують Олега Сенцова. І лише о 17:02 вийшов черговий і прийняв заяву. На будь-які мої питання відповідає одне – «я доповім керівництву», – пише Денісова у Facebook.

Вона не повідомила зміст заяви.

28 червня омбудсмен Росії Тетяна Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій 46-й день голодує громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив її до колонії, об’їхавши Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу.

Перед цим речник Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова, тому й не зможе побачити його.

Уповноважена з прав людини в Росії після візиту до колонії заявила, що стан Сенцова – «задовільний».

Раніше вона порівнювала голодування режисера з «лікувальним голодуванням», а пізніше заявила, що не бачить у цьому «смертельної небезпеки».

Денісова, яка вирушила до Росії 13 червня, наразі не зустрілася із жодним засудженим там українцем.