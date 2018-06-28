До Сенцова знову не пустили Денісову під «демонстративну поведінку» Москалькової

Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову вкотре не допустили до ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який тримає голодування вже 46-й день. В апараті її російської колеги Тетяни Москалькової сказали, що й не допустять. Тим часом сама уповноважена з прав людини Росії проїхала до колонії, де тримають Сенцова, саме в той час, коли Денісову з супроводом блокували біля воріт. Українська уповноважена назвала це «демонстративною поведінкою».

Речник російської уповноваженої Тетяни Москалькової Олексій Зловедов заявив 28 червня, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова.

«Дійсно, в регіоні перебуває уповноважена з прав людини Верховної Ради України, пані Денісова, яка прилетіла в регіон абсолютно самостійно, без узгодження із уповноваженим з прав людини в Росії і з відповідними структурами», – заявив він.

Речник Москалькової додав, що спільне відвідування Сенцова обома уповноваженими не планується. Сама ж Москалькова, за його словами, збирається зустрітися з Сенцовим, відвідати лікарню.

Автокортеж дійсно доставив Москалькову до колонії, об’їхавши Денісову, яка якраз у той час чекала перед воротами пенітенціарного закладу.

«Денісову нашу знову не пускають. Росіяни, судячи з усього, бояться показати Сенцова світові», – написав у фейсбуці кореспондент українського агентства «УНІАН» у Росії Роман Цимбалюк, який супроводжував уповноважену.

Сама Денісова назвала «демонстративною поведінкою» те, що біля воріт колонії міста Лабитнангі кортеж Москалькової проїхав повз українську колегу.

«З-за воріт я бачу, що люди, які приїхали кортежем, ходять по території, Тетяна Москалькова робить селфі… А нам усім болить Олег Сенцов, який голодує вже 46-й день. І ми не маємо точної інформації, що з ним і як він почувається… А російський омбудсмен вийде звідти і знову щось говоритиме на кшталт «лікувального голодування», – написала у фейсбуці Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини зранку 28 червня вирушила до колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії, де утримується український режисер. Українські журналісти, які її супроводжували, не змогли проїхати разом із нею: їх затримали в аеропорті сусіднього міста Салехарда співробітники російської поліції «для з’ясування мети прибуття, місця проживання та наявності зворотних квитків».

Людмила Денісова вже не вперше намагається побачити Олега Сенцова.

Москалькова заявила в Києві 26 червня, що «не бачить смертельної небезпеки» для Сенцова у зв’язку з його голодуванням.

А 20 червня вона стверджувала, що внаслідок голодування український режисер Олег Сенцов «не схуд, він навіть додав кілька кілограмів». «Тобто у нього фактично там як лікувальне голодування виходить», – заявила уповноважена Росії з прав людини.

Олег Сенцов від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. 22 червня Людмила Денісова з посиланням на слова адвоката Дмитра Дінзе повідомляла, що Сенцов у поганому стані, дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка.

Домовленості про відвідування українським і російським уповноваженими з прав людини громадян своїх країн, що перебувають за ґратами в іншій, досягли в перебігу телефонної розмови президентів України і Росії Петра Порошенка і Володимира Путіна 21 червня. Попри цю домовленість, у Росії українській уповноваженій відмовили у відвіданні вже кількох українських політв’язнів.