Денісова поскаржилася Путіну на російського омбудсмена

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала листа речнику російського президента Дмитру Пєскову, в якому, серед іншого, заявила, що переговори із російським омбудсменом Тетяною Москальковою жодних результатів не дали.

«Звернулась також і до заступника керівника Адміністрації президента Росії – прес-секретаря Дмитра Пєскова, який неодноразово заявляв, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів. У своєму офіційному листі я звертаю увагу Пєскова на те, що переговори із уповноваженим Росії Тетяною Москальковою жодних результатів не дали», – написала вона на своїй сторінці в Facebook і опублікувала лист Пєскову.

Денісова також просить Пєскова поінформувати російського президента Володимира Путіна, що гарантії про безумовний і безперешкодний допуск до утримуваних громадян України не виконуються.

Раніше сьогодні речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що складнощі у відвідуванні ув’язнених омбудсменами України й Росії пов’язані з «дефіцитом довіри» між сторонами.

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Того дня Денісова повідомила, що Порошенко зняв Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян.

26 червня Москалькова прибула до Києва, але її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися із засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим. Водночас перед цим Москалькова зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд».

Денісова, яка вирушила до Росії 13 червня, наразі не зустрілася із жодним засудженим там українцем.

Військових Максима Одинцова та Олександра Баранова в лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.