У Кремлі відреагували на складнощі у відвідуванні ув’язнених Денісовою й Москальковою

Складнощі у відвідуванні ув’язнених омбудсменами України й Росії пов’язані з «дефіцитом довіри» між сторонами, вважає речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ситуація, дійсно, складається непроста… Тут цілком з об’єктивних причин гострий дефіцит довіри між сторонами, що зрозуміло. Також затягується процес узгодження, який ведеться по лінії і омбудсменів, і відповідних служб», – сказав Пєсков.

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Того дня Денісова повідомила, що Порошенко зняв Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян.

26 червня Москалькова прибула до Києва, але її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися із засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим. Водночас перед цим Москалькова зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд».

Денісова, яка вирушила до Росії 13 червня, наразі не зустрілася із жодним засудженим там українцем.

Військових Максима Одинцова та Олександра Баранова в лютому 2018 року визнали винними в державній зраді й дезертирстві, засудивши їх до 14 і 13 років позбавлення волі відповідно.