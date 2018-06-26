Денісова заявила, що їй знову відмовили в зустрічі із Сущенком

Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова заявила, що їй знову відмовили в зустрічі із засудженим у Росії українським журналістом Романом Сущенком.

Вона зазначила у Facebook, що всі необхідні документи надала 14 червня, а наступного дня отримала дозвіл Московського міського суду на відвідування Сущенка й передала копію до СІЗО «Лефортово», де утримують журналіста.

Денісова повідомила, що 18 червня надала інші документи до слідчого ізолятора, однак у цей день їй відмовили в зустрічі із Сущенком. Омбудсмен розповіла, що 20 червня знову звернулася до Московського міського суду.

«Сьогодні, 26 червня, о 9:00 зустрілася із заступником голови суду Фоміним, який мав прийняти рішення. Він сказав, що «питання по дозволу дуже складне», але він обов`язково ухвалить рішення сьогодні після 15 години. Зараз рішення є. У зустрічі з Романом Сущенком мені відмовлено», – заявила Денісова.

Український омбудсмен із 15 червня перебуває в Росії, де намагається отримати доступ до Олега Сенцова, Романа Сущенка та інших українських в’язнів у Росії. Жодної зустрічі досі так і не відбулося.

Натомість її російська колега Тетяна Москалькова 26 червня в Києві зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд», однак потім її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися із засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим.

Суд у Москві 4 червня засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Сущенко своєї провини не визнає, правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою.