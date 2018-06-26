Денісовій у Москві обіцяють рішення про відвідування Сущенка

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Московський міський суд 26 червня ухвалить рішення про можливість чи неможливість відвідання українського журналіста Романа Сущенка.

«Тільки-но зустрілася із заступником голови Московського міського суду Дмитром Фоміним, який зараз виконує обов’язки голови. Він повідомив мені, що консульський запит на моє відвідування Романа Сущенка досі на розгляді. Втім пообіцяв, що рішення ми отримаємо сьогодні. Починаючи з 15:00, будемо їм телефонувати», – вказала Денісова у Facebook.

Український омбудсмен із 15 червня перебуває в Росії, де намагається отримати доступ до Олега Сенцова, Романа Сущенка та інших українських в’язнів у Росії. Жодної зустрічі досі так і не відбулося.

Суд у Москві 4 червня засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Сущенко своєї провини не визнає, правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою.