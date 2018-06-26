Денісова може просити про зустріч з Сущенком після набрання чинності вироку – російський суд

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зможе попросити Мосміськсуд про дозвіл на зустріч із засудженим в Росії журналістом Романом Сущенком тільки після набрання вироком законної сили.

Як заявила речниця Мосміськсуду Уляна Солопова, дозвіл на зустріч може надаватися тільки консульським співробітникам, ким уповноважена Верховної Ради з прав людини не є.

За її словами, питання про надання такого дозволу Денісовій може вирішуватися тільки на загальних підставах, після набрання вироку щодо Сущенка законної сили.

Солопова додала, що наразі вирок оскаржений і законної сили не набрав.

Український омбудсмен Людмила Денісова 26 червня заявила, що їй знову відмовили в зустрічі із Романом Сущенком. За її словами, всі необхідні документи надала 14 червня, а наступного дня отримала дозвіл Московського міського суду на відвідування Сущенка й передала копію до СІЗО «Лефортово», де утримують журналіста.

Денісова повідомила, що 18 червня надала інші документи до слідчого ізолятора, однак у цей день їй відмовили в зустрічі із Сущенком. Омбудсмен розповіла, що 20 червня знову звернулася до Московського міського суду..

Український омбудсмен із 15 червня перебуває в Росії, де намагається отримати доступ до Олега Сенцова, Романа Сущенка та інших українських в’язнів у Росії. Жодної зустрічі досі так і не відбулося.

Натомість її російська колега Тетяна Москалькова 26 червня в Києві зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд», однак потім її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися із засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим.

Суд у Москві 4 червня засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві. Сущенко своєї провини не визнає, правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою.