Російський омбудсмен: стан Сенцова – «задовільний»

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявляє, що український режисер Олег Сенцов, який 46 днів голодує в російській колонії, перебуває у «задовільному» стані. Вона сказала про це після того, як 28 червня їздила до Сенцова в колонію у Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Водночас як повідомила Москалькова російській державній агенції ТАСС, у зв’язку з голодуванням Сенцова «залишаються побоювання».

За словами російського омбудсмена, Сенцов «ходить, цікавиться тим, що відбувається в світі, дивиться телевізор, новини і футбол, пише сценарій для фільму». Вона також зазначила, що обговорювати питання припинення голодування Сенцов відмовився.

Раніше російський омбудсмен порівнювала голодування Сенцова з «лікувальним голодуванням», а пізніше заявила, що не бачить у цьому «смертельної небезпеки».

Тим часом, уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову, яка 28 червня прибула в Лабитнангі на одному літаку з Москальковою, знову не пустили в колонію до Сенцова.

Представник російського омбудсмена заявив, що Денісова не погодила відвідування Сенцова з російською стороною. Раніше українському омбудсмену відмовили в відеозв'язку з ним.

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Минулого тижня стало відомо, що Москалькова і Денісова погодили список із 34 громадян, які перебувають під вартою на території двох країн, яких вони мають намір відвідати до початку серпня цього року. Незабаром після цього обидві сторони звинуватили одна одну в небажанні й неспроможності виконувати домовленості.

Олег Сенцов, засуджений в Росії на 20 років за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму, 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити з російських в'язниць всіх українських політв'язнів.