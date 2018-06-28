Посольство України в Росії вимагає допустити Денісову до Сенцова – офіс омбудсмена

Посольство України в Росії вимагає допустити уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, повідомив офіс українського омбудсмена. Відповідну ноту посольство направило до МЗС Росії.

«Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в рамках моніторингових візитів 28 червня здійснила чергову спробу відвідати громадянина України Олега Сенцова. За незрозумілими для України причинами, незважаючи на виконання посольством передбачених формальностей, адміністрація пенетенціарного закладу відмовила у відвіданні Людмилі Денісовій Олега Сенцова», – цитують в офісі омбудсмена звернення посольства.

У дипломатичному представництві зазначили, що ця ситуація «засвідчує про небажання російської сторони» сприяти Денісовій в реалізації досягнутих домовленостей між президентом України Петром Порошенком і президентом Росії Володимиром Путіним, що веде до їх зриву.

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях. Він також наголосив на важливості допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.

Того дня Денісова повідомила, що Порошенко зняв Москальковій заборону на в’їзд до України, щоб вона могла відвідати утримуваних росіян.

26 червня Москалькова прибула до Києва, але її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися із засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим. Водночас перед цим Москалькова зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд».

28 червня Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі, в якій 46-й день голодує громадянин України Олег Сенцов. Кортеж доставив її до колонії, об’їхавши Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу.

Перед цим речник російського омбудсмена Тетяни Москалькової Олексій Зловедов заявив, що Денісова не узгоджувала з російською стороною відвідання українського в’язня Олега Сенцова, тому й не зможе побачити його.

Денісова, яка вирушила до Росії 13 червня, наразі не зустрілася із жодним засудженим там українцем.