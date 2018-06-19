Україна передала генсекретареві ООН список політв’язнів

Україна передала генеральному секретареві ООН Антоніо Ґутеррішу список українських політичних в’язнів.

«Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ. Один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН. Робимо все можливе для його звільнення», – написавпостійний представник України в ООН Володимир Єльченко у Twitter.

Він додав, що тиск на Росію не припинятиметься.

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Напередодні Державний департамент США закликав Росію звільнити десятки людей, які були визначені правозахисними групами як політв’язні. У заяві Держдепартаменту зазначається, що у цьому переліку понад 150 людей, у тому числі український режисер Олег Сенцов та правозахисник Оюб Тітієв.

15 червня 38 країн закликали генсека ООН сприяти звільненню українського режисера Олега Сенцова.

