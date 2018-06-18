США закликають Росію звільнити десятки політв’язнів – заява Держдепартаменту

Сполучені Штати закликали Росію звільнити десятки людей, які були визначені правозахисними групами як політв’язні.

У заяві Держдепартаменту від 18 червня зазначається, що у цьому переліку понад 150 людей, у тому числі український режисер Олег Сенцов та правозахисник Оюб Тітієв.

Олег Сенцов був заарештований у Криму в 2014 році після того, як Росія анексувала Український регіон. Російський суд у 2015 році звинуватив його у плануванні вчинення терористичних актів і засудив його до 20 років ув’язнення. З 14 травня Олег Сенцов оголосив голодування.

Оюб Тітієв, який очолює чеченський офіс правозахисної групи «Меморіал», був заарештований у січні 2018 року за звинуваченням у зберіганні наркотиків, яке він і його співвітчизники називають сфабрикованим.

«Ми закликаємо Росію негайно звільнити усіх тих, кого називають політичними чи релігійними ув’язненими, і припинити використання правової системи для придушення інакомислення та мирних релігійних практик», – йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Реакції Москви на цю заяву ще не було. Раніше в МЗС Росії відреагували гнівною відповіддю, звинувативши Вашингтон у втручанні у внутрішні справи.