Українець Гриб заявив про свою невинуватість у російському суді

Українець Павло Гриб, обвинувачений у Росії за статтею про тероризм, на засіданні суду в своїй справі заявив, що не визнає провину.

Перше засідання справи Гриба по суті проводить 23 липня Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону. Засідання відбувається у відкритому режимі. У суді присутня мати Павла Гриба, Марія, український консул, а також українські і російські журналісти, повідомляє «Громадське радіо».

Суд мав почати розгляд справи 17 липня, але переніс на прохання адвоката Гриба Марини Дубровіної.

За словами батька, стан здоров’я Павла Гриба залишається стабільно поганим – у нього постійні головні болі, загальна слабкість і виснаження, але необхідну медичну допомогу той не отримує.

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3 липня Північнокавказький окружний військовий суд залишив українця під вартою до 20 грудня. Попередні слухання в його справі відбулися 9 липня.

1 липня Павло Гриб зустрів у слідчому ізоляторі свій 20-й день народження.

Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримувальні препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.