Рахунок українця Гриба досі заблокований, він не може купити ліки – батько

Грошовий рахунок заарештованого в Росії 20-річного українця Павла Гриба досі заблокований, заявив його батько Ігор Гриб у коментарі «Громадському». Він розповів, що за відсутності коштів Павло не може купити продукти або ліки.

«Для людини, яка за ґратами, це дуже важлливий аспект», – сказав Ігор Гриб.

Він вважає, що заборона від Держфінмоніторингу Росії «буде надалі».

Батько додав, що не має інформації про здоров’я сина.

«Стан здоров’я – невідомий, не було ніяких обстежень», – зазначив Ігор Гриб.

Павла Гриба обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину. 23 липня колегія суддів Північнокавказький окружного військового суду в Ростові повернула справу українця на доопрацювання прокурорам.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.