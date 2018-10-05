20-річного українця Гриба етапують до СІЗО Краснодара – батько

Заарештованого в Росії 20-річного українця Павла Гриба етапують до СІЗО Краснодара для проведення повторних слідчих дій, повідомив його батько Ігор Гриб в ефірі телеканалу «Прямий».

«Буквально щойно я отримав інформацію від адвоката, що Павло буде переведений назад у Краснодар, у слідчий ізолятор Краснодара для проведення повторних слідчих дій. Вони будуть проходити 17-18 числа у місті Краснодар. Тобто відбудеться або вже відбувається етапування до Краснодара», – сказав Ігор Гриб.

Павла Гриба обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину. 23 липня колегія суддів Північнокавказький окружного військового суду в Ростові повернула справу українця на доопрацювання прокурорам.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.