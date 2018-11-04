Туреччина передала Росії список українських політв’язнів, яких треба звільнити – Ердоган

Туреччина отримала від української влади перелік політв’язнів, яких утримують в Росії та анексованому Криму, і передала його російській стороні – про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на зустрічі з президентом України Петром Порошенком 3 листопада, повідомляє прес-служба Порошенка.

Ердоган нагадав, що раніше за посередництва Анкари випустили на волю кримських політв’язнів Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза.

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«Дійсно, раніше двоє політв’язнів були видані нам, після чого їх відпустили на свободу. Цього разу ми отримали довший список і одразу передали його російській стороні. І я хочу, щоб ми слідкували за цим процесом і досягли успіху в його вирішенні», – заявив він.

Зі свого боку президент Порошенко подякував турецькому колезі за допомогу у звільненні Умерова і Чийгоза і додав, що Київ і Анкара продовжать співпрацювати, щоб звільнити решту ув’язнених.

​Раніше лідер кримських татар Мустафа Джемілєв повідомляв, що президент Ердоган попросив його надати перелік українських політв’язнів.

У жовтні 2017 засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова передали Туреччині. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза й Умерова була досягнута під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.

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За даними правозахисників, понад 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії й окупованого нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти. Востаннє обмін відбувався в грудні минулого року.