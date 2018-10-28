У Росії десятки людей затримані на акції на підтримку політв’язнів

У російському місті Санкт-Петербург 28 жовтня затримані десятки учасників неузгодженої акції на підтримку політв’язнів. Сайт «ОВД-Инфо» пише про 40 затриманих. Серед них були і журналісти, яких згодом відпустили.

Люди зібралися в центрі Петербурга, щоб підтримати обвинувачених у справах співтовариств «Сеть» («Мережа») і «Новое величие» («Нова велич»). Їх звинувачують в екстремізмі. Активісти вважають справи сфабрикованими, деякі з них заявляли про тортури.

Акція в Петербурзі не була узгоджена владою. Раніше в Петербурзі пройшли поодинокі пікети, кількох учасників теж затримали.

У столиці Росії Москві також відбулася неузгоджена акція. Кількадесят людей зібралися біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі. Повідомляється про одного затриманого.

Пікети на підтримку політв’язнів пройшли також у Новосибірську і Ростові-на-Дону.