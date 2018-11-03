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03 Листопад 2018, Київ 18:32
Новини | Міжнародні

Ердоган: ніколи не визнавали і не будемо визнавати анексію Криму

Ердоган: Туреччина продовжуватиме відстоювати права й інтереси кримських татар

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Туреччина ніколи не визнає анексію Росією Криму, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі.

«Ми ніколи не визнавали і не будемо визнавати незаконну анексію Криму», – сказав Ердоган.

Він запевнив, що Туреччина продовжуватиме відстоювати права й інтереси кримських татар, зокрема й тих, які залишилися на території Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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