Ердоган: ніколи не визнавали і не будемо визнавати анексію Криму

Туреччина ніколи не визнає анексію Росією Криму, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Стамбулі.

«Ми ніколи не визнавали і не будемо визнавати незаконну анексію Криму», – сказав Ердоган.

Він запевнив, що Туреччина продовжуватиме відстоювати права й інтереси кримських татар, зокрема й тих, які залишилися на території Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.