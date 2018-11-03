Порошенко та Ердоган доручили пришвидшити підготовку Угоди про зону вільної торгівлі

Президент України Петро Порошенко та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган доручили пришвидшити підготовку Угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами, повідомила прес-служба Адміністрації президента. України

Ердоган заявив, що ухвалене рішення про підписання цієї угоди до кінця року.

«Ми віримо, що завдяки цьому ми досягнемо мети – торговельного обігу в 10 мільярдів доларів», – сказав президент Туреччини.

За даними МЗС України, у 2017 році торговельний обіг між Україною та Туреччиною порівняно з попереднім роком збільшився на 20,1% і становив 3,78 мільярда доларів.