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03 Листопад 2018, Київ 23:31
Новини | Політика

Порошенко та Ердоган доручили пришвидшити підготовку Угоди про зону вільної торгівлі

Ердоган (праворуч): ми віримо, що досягнемо мети – торговельного обігу в 10 мільярдів доларів

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Президент України Петро Порошенко та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган доручили пришвидшити підготовку Угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами, повідомила прес-служба Адміністрації президента. України

Ердоган заявив, що ухвалене рішення про підписання цієї угоди до кінця року.

«Ми віримо, що завдяки цьому ми досягнемо мети – торговельного обігу в 10 мільярдів доларів», – сказав президент Туреччини.

За даними МЗС України, у 2017 році торговельний обіг між Україною та Туреччиною порівняно з попереднім роком збільшився на 20,1% і становив 3,78 мільярда доларів.

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