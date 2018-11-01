Порошенко та Ердоган проведуть у Стамбулі засідання стратегічної ради

3-4 листопада під час візиту у Туреччину президент України Петро Порошенко візьме участь у засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Співголовою на засіданні, яке пройде 3 листопада у Стамбулі, виступить президент Туреччини Реджеп Ердоган.

«Порядком денним заходу передбачено обговорення ключових питань двостороннього політичного діалогу, сучасного стану та перспектив розвитку українсько-турецького співробітництва у торговельно-економічній, науково-технічній, оборонно-промисловій, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній, освітній та туристичній сферах», – зазначили у прес-службі Порошенко.

Президент також проведе окремо переговори з Ердоганом.

«Планується, що глава Української держави відкриє меморіальну дошку на колишній будівлі дипломатичної місії УНР в 1919-1922 роках, відвідає Стамбульський університет, де функціонує відділення української мови і літератури, та відкриє виставку архівних документів, присвячену 100-річчю українсько-турецьких дипломатичних відносин», – ідеться у повідомленні.

Порошенко планує відвідати Анталію, де де візьме участь у церемонії інаугурації Консульства України в Анталії та центру культури «Український дім».

Президент України зустрічався з Ердоганом у Туреччині в квітні цього року.