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01 Листопад 2018, Київ 13:53
Новини | Політика

Порошенко та Ердоган проведуть у Стамбулі засідання стратегічної ради

Порошенко зустрінеться з Ердоганом у Стамбулі

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3-4 листопада під час візиту у Туреччину президент України Петро Порошенко візьме участь у засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Співголовою на засіданні, яке пройде 3 листопада у Стамбулі, виступить президент Туреччини Реджеп Ердоган.

«Порядком денним заходу передбачено обговорення ключових питань двостороннього політичного діалогу, сучасного стану та перспектив розвитку українсько-турецького співробітництва у торговельно-економічній, науково-технічній, оборонно-промисловій, енергетичній, транспортній, культурно-гуманітарній, освітній та туристичній сферах», – зазначили у прес-службі Порошенко.

Президент також проведе окремо переговори з Ердоганом.

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«Планується, що глава Української держави відкриє меморіальну дошку на колишній будівлі дипломатичної місії УНР в 1919-1922 роках, відвідає Стамбульський університет, де функціонує відділення української мови і літератури, та відкриє виставку архівних документів, присвячену 100-річчю українсько-турецьких дипломатичних відносин», – ідеться у повідомленні.

Порошенко планує відвідати Анталію, де де візьме участь у церемонії інаугурації Консульства України в Анталії та центру культури «Український дім».

Президент України зустрічався з Ердоганом у Туреччині в квітні цього року.

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