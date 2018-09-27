Порошенко закликав Еродогана посприяти у звільненні «політичних бранців Кремля» – АП

Президент України Петро Порошенко закликав свого турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана посприяти у звільненні «українських громадян – політичних бранців Кремля», повідомила прес-служба Адміністрації президента України.

В АП зазначили, що під час зустрічі на полях 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Порошенко та Ердоган обговорили «широке коло питань двостороннього порядку денного, зокрема стан та перспективи співпраці двох країн у торговельно-економічній, інвестиційній, медичній сферах, а також взаємодії у рамках ООН».

Згідно з повідомленням, Туреччина заявила про незмінність позиції щодо підтримки територіальної цілісності України та невизнання анексії Росією Криму, а також «налаштованості на подальше відстоювання прав кримськотатарського народу».

За даними правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, у російських в’язницях із політичних мотивів перебувають 70 українців.