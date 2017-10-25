Порошенко подякував Ердоганові «за зусилля» у звільненні Чийгоза й Умерова

Президент України Петро Порошенко подякував президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за його зусилля у звільненні лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова.

«Радий звістці про те, що Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров нарешті на волі. Дякую президентові Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану за його зусилля у звільненні наших героїв, як ми домовилися у Нью-Йорку та Києві», – написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Президент додав, що питання про звільнення громадян України і надалі залишатиметься його пріоритетом під час міжнародних переговорів.

Як повідомив речник Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook, літак p Ільмі Умеровим й Ахтемом Чийгозом приземлився в турецькій Анкарі. «За дорученням президента України, їх зустрічатиме посол України у Туреччині та сприятиме їх перебуванню в цій країні», – додав він.

25 жовтня стало відомо, що Чийгоза й Умерова передали Туреччині. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз були помилувані. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані. Умерова та Чийгоза вивезли з території Криму до Туреччини. На даний момент вони перебувають на шляху до Анкари. За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів за участю Туреччини і України», – написав журналіст у Facebook.

Адвокат Микола Полозов заявив, що Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров прохання про помилування у президента Росії Володимира Путіна не просили.

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовне позбавлення волі на 3 роки і 6 місяців з випробувальним терміном на три роки і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

Ахтема Чийгоза підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив до восьми років колонії за звинуваченням в організації масових заворушень. Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.