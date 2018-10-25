Премія Сахарова для Сенцова: п’ять відгуків відомих українців

Лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» у 2018 році став український режисер Олег Сенцов, ув’язнений у Росії. Рішення оголосили 25 жовтня в Європейському парламенті у Страсбурзі. Радіо Свобода з приводу цього зібрало реакції відомих українців.

На здобуття премії Олега Сенцова висунула група Європейської народної партії в Європейському парламенті.

Церемонія нагородження має відбутися 12 грудня у Страсбурзі.

Від 1988 року Європарламент присуджує премію Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини і засадничі свободи.

Мустафа Джемілєв, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України

«Я хочу висловити глибоке задоволення, що цього разу Сахаровський комітет там опинився на висоті. А то були розмови, що зараз там така ситуація, що навіть у самого Сахарова немає шансів отримати цю премію.

Але я думаю, це заслужена нагорода, і одночасно вона є вагомим внеском у справу деокупаціі Криму.

Я думаю, що Сахаровський комітет зробив дуже правильний вибір зараз».

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу

«Як тільки я отримав повідомлення, що це сталося, я одразу зателефонував депутатові Європарламенту від Литви Пятрасу Ауштрявічюсу. Він один із активних політиків, які опікуються питаннями допомоги Україні, і він також був одним із найбільш активних «двигунів» кампанії всередині Європарламенту за те, щоб премію отримав Сенцов.

Я його привітав із тим, що найбільш гідна кандидатура Європарламентом визначена, і зрозуміло, що для українців це велика подія.

Чи повпливає це якимось чином на звільнення Олега Сенцова із ув’язнення? Я думаю, що цей чинник не буде головним, якщо Росія і буде щось вирішувати. Будуть потрібні якісь іще поступки з боку об’єднаного Заходу».

Андрій Курков, письменник

«Те, що Олег Сенцов отримав цю премію, означає для всього світу, що його боротьба за інших в’язнів російських тюрем і за себе дорівнялася до рівня боротьби Андрія Сахарова за свободу слова і демократичні цінності.

А також те, що сьогоднішня Росія ставиться до Сенцова так само, як Радянський Союз до академіка Сахарова.

Це підтверджує, що в Росії права людини нічого не означають».

Йосип Зісельс, дисидент, голова «ВААД-Україна»

«Мене запитували, коли Олега Сенцова номінували на Нобелівську премію миру та на премію Сахарова. Я сказав, що не вірю, що він отримає Нобеля, але те, що отримає премію Сахарова – я був більш ніж упевнений.

Він дійсно заслужив цю премію, і я сподіваюсь, що вона все ж таки вплине на російську владу. Хоча вона не звикла прислуховуватися до людської думки, тим більше до думки таких, як Сахаров, та інших правозахисників.

Російська влада може тільки торгуватися – щось їй, щось вона. Так, як було, коли звільнили Ільмі Умерова. Вони сторгувалися з Ердоганом за щось, і все.

Я не думаю, що вони здатні на такий благодійний вчинок – відпустити хвору людину, яку засудили несправедливо.

Це буде або примус Заходу, або якась торгова мета, коли вони будуть зацікавлені в чомусь.

Але ця премія – це визнання частиною громадянського суспільства, зокрема і російського, що Сенцов заслуговує на відзнаку своїх мук і того, що він потерпає у російській в’язниці».

Римма Зюбіна, акторка

«Я вважаю, що премія заслужена, єдине, що мені б хотілося, щоб Олег Сенцов отримував такі нагороди не через ту ситуацію жахливу, в якій він опинився і заручником якої він є. Я б бажала йому отримувати професійні кінопремії як людині-митцеві, яка творить щось для миру.

Звісно, це підтримка для Олега, але ситуація навколо нього дуже критична.

Ми багато з цим працюємо, але насправді все залежить від Путіна, і наші нагороди тут, у мирному житті, навряд можуть допомогти зараз.

Олег – людина абсолютно чесна і ніколи не залежав від нагород, це не його, він ніколи не рвався за нагородами.

З одного боку, я радію, що світ все ж не забуває, навіть пісня того, як він припинив голодування. Але насправді думки сумні щодо його незаконного перебування у в’язниці».