Мати Сенцова розплакалася, дізнавшись про присудження синові премії Сахарова

Мати засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Людмила розплакалася, коли дізналася про присудження йому премії Сахарова Європейським парламентом 25 жовтня. Про відповідну резолюції Європарламенту Людмила Сенцова дізналася від кореспондента проекту Радіо Свобода «Крим.Реаліі».

«Я від вас вперше чую», – зазначила вона.

Сенцова емоційно відреагувала на новину про сина, розплакалася і сказала: «Я тільки хочу, щоб він удома був. Більше я вже нічого не хочу».

25 жовтня в Європейському парламенті у Страсбурзі оголосили, що лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» став український режисер Олег Сенцов.

Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.